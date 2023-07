San Michele Salentino, premio in denaro per i neodiplomati con il massimo dei voti

SAN MICHELE SALENTINO - L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, anche quest’anno, come segno di riconoscimento per l'eccellenza e il merito degli studenti sanmichelani, ha deciso di conferire un premio simbolico agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti nell'A.S. 2022/2023.

“Questo riconoscimento mira a premiare l’impegno e la dedizione degli studenti di San Michele Salentino che hanno raggiunto risultati importanti nel loro percorso di studio – spiega il sindaco Giovanni Allegrini -. Riteniamo che l’eccellenza debba essere sempre valorizzata e premiata per attivare lo spirito di emulazione tra le giovani generazioni”

L'importo dell'assegno sarà determinato in base alla somma stanziata nel bilancio comunale, appositamente destinata alle spese per la premiazione dei neo-diplomati, pari a 1.400 euro. Tale importo sarà suddiviso tra gli studenti sanmichelani che si sono diplomati con il massimo dei voti, senza eccedere l'importo di 200 euro per ogni studente premiato.

Gli interessati che desiderano partecipare a questa premiazione possono presentare la propria istanza entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 agosto 2023. La domanda può essere inviata tramite posta elettronica Certificata all'indirizzo segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it oppure consegnata personalmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Michele Salentino entro il suddetto termine.

I documenti da allegare alla domanda includono un'attestazione della votazione riportata dal candidato e una copia non autenticata di un documento di riconoscimento. Per ulteriori informazioni e per ottenere i moduli di domanda, si prega di visitare il sito web del Comune di San Michele Salentino all'indirizzo www.comune.sanmichelesal.br o contattare direttamente l'Ufficio Protocollo.