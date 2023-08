San Pietro: arriva l'uniforme scolastica anche nella scuola "elementare"

SAN PIETRO VERNOTICO - Uniforme scolastica per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria dell'Istituto comprensivo "Ruggero De Simone" per l'anno scolastico 2023/2024 a San Pietro Vernotico. Lo ha reso noto la dirigente scolastica con una circolare dell'11 agosto scorso, che negli ultimi giorni sta facendo il giro dei gruppi social dei genitori provocando reazioni contrarie. C'è chi è d'accordo e chi no nel momento in cui si impone l'acquisto di un preciso capo di abbigliamento. Si propone T-shirt bianca preferibilmente con il logo dell'istituto, pantaloni o jeans non strappati sia per le alunne che per gli alunni e felpa con cappuccio grigio scuro e blu sempre con logo dell'istituto. Sia la maglietta che la felpa sono disponibili presso la ditta "Allegrini confezioni Srl"di Cellino San Marco a cui i genitori devono rivolgersi direttamente per l'acquisto dei capi di abbigliamento.

Nella circolare, che richiama la delibera del 30 giugno scorso, non è indicato il prezzo, si comunica solo che resta invariato rispetto agli anni precedenti, ma come è noto non tutte le famiglie hanno la possibilità di sostenere tutti i costi necessari per mandare i figli a scuola. C'è anche un virtuoso giro di riciclo e riutilizzo di grembiuli tra alunni più grandi e più piccoli e qualcuno aveva già provveduto ad acquistarli usufruendo di saldi e offerte. Qualcuno ha magliette e felpe che corrispondono alle indicazioni richieste ma senza logo.

Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia, invece, restano invariate le disposizioni degli anni precedenti. Dall'inizio delle lezioni e fino al 31 ottobre e dal 2 maggio 2024 fino alla fine del termine delle lezioni t-shirt bianca e pantaloncini/pantaloni blu per i maschi, t-shirt bianca e fuseaux blu per le femmine. Per il restante periodo dell'anno scolastico gli alunni della scuola dell'Infanzia indosseranno il grembiule.