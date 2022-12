Rilancio delle attività commerciali: dopo 14 anni approvato il Documento strategico del commercio 

SAN PIETRO VERNOTICO - Con dieci voti favorevoli e tre astenuti, nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 29 dicembre, è stato approvato il corpus normativo che discplina tutte le tipologie di attività commerciali del Comune di San Pietro Vernotico. Il documento strategico del commercio, strumento di programmazione previsto dalla Legge Regionale n. 24/2015 (Codice del Commercio), è composto dall'analisi dell'attività del commercio sul territorio attraverso il censimento di tutte le attività esistenti, dal piano di programmazione generale, dal regolamento di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dal piano di localizzazione e funzionamento di rivendite di giornali e riviste, dal piano delle medie strutture di vendita, dal piano del commercio su aree pubbliche, dal regolamento di disciplina della rete distributiva di carburanti, e dalla regolamentazione delle forme speciali di vendita.

Contiene inoltre l'individuazione di eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo e sono stabiliti criteri per l'insediamento di nuove medie strutture di vendita. Sono previsti infatti parametri, ognuno dei quali prevede un determinato punteggio, rimesso alla valutazione degli uffici, che consente, raggiunta una certa soglia di poter ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento commerciale. Tali parametri sono improntati al rispetto dell'impatto che la nuova struttura deve avere sotto il profilo socio-economico, infrastrutturale, urbanistico, ambientale e paesagistico.

“Finalmente, dopo tanti anni, il Consiglio Comunale, ha messo nelle mani del paese uno strumento indispensabile per il rilancio delle attività commerciali e per questo ringrazio il dott. Marchionna per la professionalità dimostrata e per aver portato a termine, attraverso la collaborazione con l'area tre del Comune e le indicazioni date dalla parte politica e dalle associazioni di categoria, un lavoro lungo e difficile ma indispensabile per la nostra comunità", commenta l'assessore alle Attività produttive Michele Lariccia.

"Importante è stato il lavoro svolto in questi anni sulla riqualificazione dei mercati. Il mercato settimanale del sabato è stato infatti sistemato per intero su piazzale Domenico Modugno mettendo fine a rilevanti problemi di viabilità più volte sollevati da cittadini che risiedono in zona, rendendolo più fruibile ottimizzando gli spazi adeguandolo alle normative in vigore ed anti covid. Il mercato settimanale del lunedì e' stato spostato da via Venezia Giulia a via Tre Venezie, ben più ampia e fruibile della precedente, adeguandolo anche questo alle normative in vigore e alla normativa Anticovid".

"Il mercato settimanale della marina di Campo di Mare è stato riportato sul nostro “Lungomare Adriatico” prevedendo proprio all'interno di questo documento, su richiesta di molti operatori, un importante ampliamento dei confini temporali, portandolo a sei mesi invece che tre..(dalla metà di aprile alla metà di ottobre). Inoltre in tema di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali abbiamo previsto due ulteriori importanti manifestazioni e cioè la Fiera dei prodotti tipici locali su Campo di Mare, lungomare adriatico per il 12 e 13 agosto e “Cantine in Piazza" l' 11 novembre in Piazza del Popolo coinvolgego l'intero centro storico"

"Il centro storico (corrispondente alla zona A del piano regolatore attualmente in vigore) è stato individuato come la zona da sottoporre ad incentivi le cui modalità saranno determinate in sede di definizione del Distretto urbano del commercio. A margine dell' approvazione in Consiglio Comunale intendo inoltre esprimere enorme gratitudine verso l'intero comparto del commercio di San Pietro Vernotico. Penso a tutti quei giovani e non solo, che hanno investito importanti risorse in un periodo molto complicato, dando lustro alla nostra comunità. A San Pietro ci sono tante eccellenze in tutti i settori del commercio, dai lounge bar, al food, cosmetica, abbigliamento ecc ecc. che rappresentano un punto di riferimentoper l'intero circondario".

"L'approvazione del Documento strategico e l'imminente costituzione del “Distretto urbano del Commercio” rappresentano uno step di notevole importanza su cui costruire le basi del futuro".