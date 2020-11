San Pietro Vernotico, terminata l'installazione del drive in per i tamponi

SAN PIETRO VERNOTICO - In collaborazione con la Marina Militare e il Comune è stata ultimata l’installazione di un drive in a San Pietro Vernotico, nella zona del Pta (presidio territoriale d'assistenza). Sempre oggi, venerdì 13 novembre, il centro di manutenzione Anas di Fasano, ospita un Covid drive-in. Il centro, collocato tra la Strada statale 16 “Adriatica” e la statale 379 “di Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, sarà a disposizione dei cittadini per effettuare test per il Covid-19 e dare un risultato nel più breve tempo possibile. L’accordo tra Anas, Protezione civile regionale, Asl di Brindisi e Comune di Fasano, ha messo in moto questa iniziativa per l’attivazione di un drive in, che potrebbe essere al servizio anche degli abitanti dei Comuni limitrofi che rientrano nel territorio barese. La postazione, realizzata grazie all’impegno dell’ingegner Vincenzo Marzi, responsabile della Struttura Puglia dell’Anas, si aggiunge a un altro drive in già attivo a Fasano. In provincia di Brindisi sono disponibili, inoltre, due postazioni nel capoluogo, una a Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni.

"Con il Covid drive in allestito nel Centro manutenzione Anas di Fasano (foto sotto, ndr), la Asl di Brindisi si dota, in rapporto alla popolazione, della più grande rete di monitoraggio della Regione. Ma c’è anche che oggi è partito il più grande sito Covid drive in della regione e con un potenziale di utilizzo interprovinciale e h24. Grazie ad Anas e al suo Responsabile territoriale Vincenzo Marzi, alla Asl Brindisi e al suo direttore generale Giuseppe Pasqualone, e al Comune di Fasano e al sindaco Francesco Zaccaria". Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati. Spiega Amati: "Nell’ambito di un importantissimo programma promosso dalla Regione Puglia, a tempo di record e in una alleanza inedita Anas-Asl, ci arricchiamo da oggi (venerdì 13 novembre, ndr) di un ulteriore punto di monitoraggio per contribuire a vincere sul dramma che stiamo vivendo. E' stato meraviglioso vedere il personale Anas e le sue appaltatrici, a lavoro anche nei giorni festivi e in gara per offrire la prestazione più virtuosa. E' stato altrettanto entusiasmante vedere il continuo aprirsi a un carico di lavoro sempre più grande dei tecnici e del personale Asl e del Comune di Fasano".

Poi il consigliere regionale ringrazia tutti gli infermieri e il personale: "Ma siccome questi grandi gesti hanno un volto, la mia gratitudine va a tutti gli infermieri addetti ai Covid drive-in, soldati in grado di trasformare la paura in coraggio".