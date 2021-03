Un flash mob delle artiste locali per rendere omaggio a tutte le donne

Il video verrà trasmesso sui canali social del Comune lunedì 8 marzo. Musica in filodiffusione per tutta la giornata in piazza

SAN VITO DEI NORMANNI - “Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole.” Nel giorno dedicato al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche,sociali ed economiche delle donne ma anche sulle discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto, si vuole evidenziare quanto spesso non siano considerate per il loro valore e, quindi, messe da parte. L’8 marzo, “Giornata internazione della Donna”, le artiste di San Vito dei Normanni si ritrovano unite, nel centro cittadino, per rendere omaggio a

tutte le donne.

"La loro presenza - afferma l'assessore alla cultura, Alessandra Pennella - testimonia quanto forte sia la voglia di esprimere attraverso il canto il valore della donna. Con il loro prezioso contributo apprezzeremo la canzone, simbolo per eccellenza della celebrazione della donna. Sulle note di “Quello che le donne non dicono” decidono invece di dire e farsi avanti, dimostrando di esserci sempre, ognuna con la propria storia, personalità, complessità e allo stesso tempo semplicità. È doveroso ringraziare ogni artista che, senza esitazione, ha accettato di

prendere parte a questa iniziativa: Rita Ancona, Stefania Ancora, Claudia Argentiero, Roberta Brescia, Mariella Cavaliere, Marenza D’Agnano, Diana Delahaye, Patrizia De Luca, Sara Eelegante, Giuliana Gagliani, Silvana Gagliani, Beniamina Marrazzo, Mavy Mingolla, Antonietta Recchia, Bice Scarafile, Rossella Semeraro, Claudia Soroberto, Alessia Spina, Alice Torretta."

"Un ringraziamento particolare va al nostro sindaco per il costante appoggio a tutte le iniziative dell’assessorato alla cultura e al consigliere comunale Barbara Chionna per il suo importante supporto e contributo. Fondamentale è stata la collaborazione di Vincenzo Recchia per la direzione artistica, di Antonio Ancora per le riprese dall’alto, di Valerio Marraffa e delle sue collaboratrici Cinzia e Marina Sardelli", conclude la Pennella. Il video di questa sorta di flash mob sarà pubblicato l'8 marzo sui canali social del Comune di San Vito dei Normanni. Per l’occasione, inoltre, l’amministrazione comunale ha pensato di trasmettere fino a lunedì 8 marzo in filodiffusione, per la piazza e il corso Leo, una playlist di canzoni dedicate alle donne.