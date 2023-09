"Sanità: prorogare i contratti del personale di reparto, in particolare oss e infermieri"

BRINDISI - La Funzione pubblica (Fp) Cgil Brindisi, "esprime preoccupazione per la carenza di personale sanitario, in particolare infermieri e oss (operatori socio sanitari, ndr), e chiede il rinnovo dei contratti in scadenza e l'avvio dei processi di stabilizzazione, per evitare ulteriori disagi ai cittadini. La situazione è diventata allarmante e richiede un intervento immediato". Il sindacato ha inviato un documento ai vertici dell'Asl brindisina, documento firmato dalla segretaria provinciale Chiara Cleopazzo e dal coordinatore alla sanità Francesco Pollasto.

Il sindacato elenca gli effetti negativi della carenza di personale: "La mancanza di personale, in particolare infermieri e oss, sta causando una serie di effetti negativi che si riverberano direttamente sui cittadini. Ritardi nei servizi: l'assenza di personale sufficiente provoca ritardi nei tempi di attesa per visite, esami e interventi; qualità del servizio: la carenza di personale mette sotto pressione i lavoratori rimasti, compromettendo la qualità dell'assistenza sanitaria. costi aggiuntivi: la mancanza di personale già formato obbliga a ricorrere a soluzioni temporanee e costose, come l'assunzione di personale interinale. Demoralizzazione: la situazione attuale demoralizza il personale in servizio, aumentando il rischio di ulteriori dimissioni.

La Fp Cgil, quindi, richiede ai vertici Asl il rinnovo dei contratti in scadenza: "Non possiamo permetterci di perdere ancora una volta personale che concorre alla stabilizzazione del sistema sanitario e che è già stato formato. Pertanto, chiediamo con forza che tutti i contratti in scadenza vengano rinnovati. In aggiunta al rinnovo dei contratti, la Fp Cgil Brindisi chiede con urgenza l'avvio di processi di stabilizzazione per il personale precario. Questa è una misura fondamentale per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo, oltre a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini".

Proseuge il documento del sindacato: "La Fp Cgil Brindisi non si limita a denunciare la situazione; si impegna attivamente per garantire un futuro stabile e certo ai lavoratori. Siamo contrari alla precarietà e chiediamo che vengano prese misure concrete per la stabilizzazione del personale. La Fp Cgil Brindisi continuerà a monitorare la situazione, pronta a intraprendere ulteriori azioni sindacali se necessario. Invitiamo tutte le parti interessate a collaborare per risolvere questa crisi e garantire un futuro stabile e certo ai lavoratori del settore sanitario".