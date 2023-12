Sanitari brindisini a lezioni di difesa personale: consegnati gli attestati

BRINDISI - Si è concluso ieri, sabato 16 dicembre 2023, il primo corso di Krav Maga, autodifesa personale, pensato per il personale sanitario del Brindisino, per consentire a medici, infermieri, soccorritori e farmacisti di difendersi in caso di aggressioni. Le lezioni si sono tenute, durante gli ultimi mesi, presso il Club Olympia di Brindisi. L'esperienza è nata da un'idea di Giuseppe De Parigi, 39enne ostunese. E' un autista-soccorritore che lavora a Brindisi. Ha coinvolto diverse persone, non solo colleghi con cui lavora a stretto contatto.

Gli istruttori sono Giampiero Maggiore - presidente di Street Self Defence Brindisi -, Giuseppe Argentieri, Alberto Noia e Pietro Bruno. Insegnano Krav Maga, un sistema di difesa militare nato dopo la seconda guerra mondiale e aperto ai civili negli anni Sessanta del secolo scorso. E' molto utile, in quanto pone attenzione alle situazioni del mondo reale. E' l'ideale dunque per un sanitario che vuole difendersi in situazioni che affronta quotidianamente.

L'idea di base non è la violenza, ovviamente: il corso mira a preservare l'incolumità dell'operatore. Le adesioni sono state tante, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina. A metà gennaio ci sarà un nuovo progetto. Dopotutto, non solo nel Brindisino, la sicurezza percepita da parte degli operatori sanitari è un problema sentito. Per l'Inail si contano almeno 1.600 aggressioni ai danni di personale sanitario all'anno in tutta Italia.