Sapere e ricerca: San Vito Dei Normanni nel segno di Rita Levi Montalcini

SAN VITO DEI NORMANNI - Martedì 4 aprile la città di San Vito Dei Normanni ha avuto l'onore e il piacere di ospitare l'ingegnere Piera Levi Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, fondatrice e presidente della Associazione Levi Montalcini. L'ospite ha incontrato le studentesse e gli studenti del liceo scientifico "Leonardo Leo" che, dopo aver letto e commentato in classe il suo libro "Un sogno al Microscopio. Il viaggio verso il Nobel di Rita Levi Montalcini", le hanno posto una serie di interrogativi sia riguardanti la vita della celebre scenziata, sia relativi al proprio problema di scegliere e orientarsi all'interno dei tanti percorsi di studio universitari.

"Alla base di tutto c'è sempre il sapere e la ricerca come strumenti essenziali di presa di coscienza e miglioramento delle condizioni di vita": questa una delle tante risposte dell'ingegnere Levi Montalcini. L'incontro, origanizzato dall'assessorato comunale alla Istruzione e Cultura e moderato dal giornalista Raffaele Romano, è stato possibile grazie alla collaborazione del liceo scientifico "Leo". "Desidero ringraziare pubblicamente i meravigliosi ragazzi del liceo, i loro docenti e la loro dirigente, la professoressa Carmen Taurino", dice l'assessore Alessandra Pennella che, dopo l'incontro al Liceo, ha accompagnato l'ospite in una visita presso il castello Dentice di Frasso, gentilmente accolta dai padroni di casa. Prima della partenza, c'è stato tempo anche per una visita al presepe pasquale allestito nella vicina Chiesa di Santa Maria della Pietà, illustrato all'ospite dal suo autore, Simone Saracino.