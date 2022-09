Ostuni e il mondo della musica piangono il maestro Alfredo Lofino

OSTUNI - Si è spento all'età di 101 anni ad Ostuni, il maestro Alfredo Lofino, conosciuto da tutti per la sua abilità nel suonare musica sacra, leggera e jazz. Si è approcciato al mondo della musica e al pianoforte all'età di 15 anni, andando a lezioni dapprima dalla signora donna Ada Zaccaria per poi passare al maestro Angelo Fracioso. Un vero "autodidatta", senza aver bisogno di ausili e nozioni, ha sempre suonato nelle chiese ostunesi.

"Ho avuto il piacere e l'onore di incontrarlo nel giorno del suo centesimo compleanno", scrive in un post di cordoglio su facebook l'ex sindaco Guglielmo Cavallo. "Le mani quasi volavano sul pianoforte, producevano musica straordinariamente gioiosa mentre il mondo era chiuso in sè e nella paura. Oggi il maestro Alfredo Lofino è andato a suonare dove tutto è Armonia".

Nel 2016 l'ex sindaco Gianfraco Coppola e tutta l'amministrazione dell'epoca gli conferirono con questo commento: "Alfredo Lofino, inossidabile e magistrale suonatore di pianforte e fisarmonica, con un innato talento per l'improvvisazione jazz, a lui un riconoscimento per per aver prestato il proprio servizio a favore della comunità cittadina ed ecclesiale per la diffusione della cultura musicale". "La nostra città ha subito una grave perdita", commenta Coppola.

Condoglianze alle famiglia, anche, dall'ex sindaco Lorenzo Cirasino: "Ultracentenario ma sempre inappuntabile, hai vissuto tutta la vita con un unico chiodo fisso, la musica, che per te è stata gioia di vivere e di allietare quella degli altri. Sono sicuro che questa tua passione te la porterai anche nell’aldilà ispirando nuovi canti celesti. Grazie di tutto maestro Alfredo Lofino".