Progetto “Sight for kids”, screening gratuiti per prevenire ambliopia e diabete

FASANO - Il Lions Club ed il Leo Club di Fasano per domenica 3 marzo 2024 saranno impegnati in Piazza Ciaia a Fasano per una intensa giornata in favore della salute di bambini e adulti con screening gratuiti di grande utilità per prevenire l’ambliopia ed il diabete.

L’ambliopia, detta anche “occhio pigro”, è una patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici, quali gli occhiali, e che può diventare irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita. Può essere provocata dalla presenza di disturbi visivi che alterano il normale sviluppo della vista. Le principali cause di ambliopia sono i difetti refrattivi, specie se monolaterali, e lo strabismo.

La prevenzione dell’ambliopia rientra nel progetto “Sight for Kids” ideato dal Lions Clubs International e si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione organizzata e gestita dai Lions italiani, iniziativa che ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero della Salute e del sostegno operativo della Società Oftalmica Italiana.

Lo screening visivo per la prevenzione dell’ambliopia sarà effettuato dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Piazza Ciaia, presso la sede della Confraternita Santissimo Sacramento, grazie alla collaborazione dei medici oculisti Isa Milano e Alberto Mavilio, oltre ad Anna Maria Alessandra Poggianella, coordinatrice del progetto “Sight for Kids” per le circoscrizioni C e D del distretto Lions 108 AB.

Lo screening è dedicato, in particolare, ai bambini che frequentano la prima elementare del primo e secondo circolo didattico di Fasano e dell’istituto comprensivo “Galilei - Fortunato” di Pezze di Greco e Montalbano, a cui è stata comunicata l’iniziativa grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche dei tre istituti: Vita Ventrella, Maria Blonda e Roberta Leporati. I bambini che domenica mattina, accompagnati dai propri genitori, si sottoporranno al controllo visivo riceveranno in dono un simpatico palloncino colorato in ricordo della giornata.

Sempre in mattinata, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, in Piazza Ciaia, in un’area appositamente allestita, si terrà una sessione di screening gratuito per la diagnosi del diabete con test per la misurazione della glicemia, controllo della pressione, misurazione circonferenza vita e peso. Sarà anche somministrato un questionario utile a conoscere lo stile di vita di chi si sottopone al controllo, per offrire loro suggerimenti per la prevenzione di malattie metaboliche e cardiache.

Gli interessati, per la misurazione della glicemia, dovranno sottoporsi al controllo a digiuno.

L’attività sarà effettuata grazie alla collaborazione di Felice Lanzisera (farmacista e vice presidente del Lions Club Fasano), Roberto Iachetti Amati (medico e socio Lions Club Fasano), Benedetto Legrottaglie (infermiere professionale) oltre al contributo del personale specializzato della Croce Rossa Italiana, sezione di Fasano.

