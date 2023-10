Semplificazione procedure urbanistiche, al Comune nuovo sportello unico per l’edilizia

BRINDISI - La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega all"urbanistica, Massimiliano Oggiano, ha approvato un importante strumento di semplificazione amministrativa delle pratiche edilizie.

Si tratto dello sportello unico per l’edilizia (Sue), che andrà in vigore dall'1 gennaio 2024. Sarà utile per semplificare la ricezione delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e delle domande per il rilascio dei permessi di costruire (Pdc) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Altresì, fungerà da tramite per pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte di terze Amministrazioni (per i progetti soggetti), e comunque atti di qualsiasi altro tipo, rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Il Sue acquisirà direttamente la documentazione relativa ai rispettivi procedimenti edilizi, solo ed esclusivamente per via informatica.

A tal fine, l’assessorato ha coinvolto e acquisito l’adesione unanime degli Ordini professionali degli ingegneri di Brindisi, degli architetti, geometri, geologi della Puglia, dei dottori agronomi di Brindisi, all’Ance di Brindisi, al Cna di Brindisi, Confindustria di Brindisi, all’esito dell’incontro pubblico del 29 settembre 2023

Il Comune di Brindisi si è voluto dotare di un sistema informativo unico e aggiornato in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- fornire ai propri dipendenti uno strumento semplice ed immediato, dando loro la possibilità di essere subito produttivi, efficienti ed efficaci;

- mettere a disposizione degli amministratori strumenti di programmazione, pianificazione e di controllo di tutte le attività espletate dalla macchina comunale;

- dare la possibilità ai cittadini ed imprese di essere sempre aggiornati, partecipare alle attività amministrative e di avere tutti i servizi a portata di click;

- valorizzare e mettere a disposizione di tutti il proprio patrimonio informativo;

- interagire e condividere informazioni con tutta la Pubblica Amministrazione.