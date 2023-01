Riscaldamento immobili: bocciato ricorso contro gara indetta dalla Provincia

BRINDISI - Legittima la gara di appalto indetta dalla Provincia di Brindisi per la gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili provinciali per le stagioni invernali 2022/23, 2023/24. È questo il pronunciamento del Tar di Lecce che, con sentenza 24/01/23 n. 118, ha respinto il ricorso presentato da Getec Italia Spa per l’annullamento del bando di gara europea pubblicato dalla Provincia di Brindisi.

I fatti

La Provincia di Brindisi, con bando di gara europea, pubblicato sulla Guri del 23/09/22, aveva indetto nel settembre scorso una gara di appalto europea per l’affidamento del “Servizio biennale di gestione degli impianti di riscaldamento presso gli immobili di competenza provinciale per le stagioni invernali 2022-2023 e 2023 -2024”, con un importo a base di gara pari a ben € 2.891.499,71. Avverso la suddetta indizione era insorta Getec Italia Spa che, titolare in raggruppamento temporaneo di imprese della Convenzione Consip “Servizio gestione degli impianti di riscaldamento” per le Regioni Puglia e Basilicata, si era rivolta al tribunale amministrativo di Lecce censurando l’indizione della gara e sostenendo l’obbligo per la Provincia di Brindisi di aderire alla citata Convenzione Consip, affidandole la gestione del servizio in questione.

Secondo la ricorrente, infatti, la Provincia di Brindisi aveva l’obbligo di aderire alle Convenzioni nazionali (e tra essa a quella in questione) sottoscritte a livello nazionale da Consip al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni servizi qualitativamente migliori e significativi risparmi di spesa nella gestione della cosa pubblica. La tesi di Getec è stata, però, contrastata dall’avvocato Francesco Fina che, difendendo la Provincia di Brindisi, ha sostenuto la legittimità della gara indetta dall’ente, riuscendo a dimostrare la maggiore convenienza della gara provinciale rispetto alla convenzione Getec, nonché l’inesistenza dell’obbligo per l’amministrazione provinciale di sottoscrivere la suddetta convenzione Consip.

Secondo il difensore della Provincia, infatti, l’obbligo di acquisto centralizzato tramite adesione alla convenzioni Consip sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato e non anche per gli enti locali, tra cui la Provincia, che era, quindi, libera di scegliere lo strumento più vantaggioso tramite cui affidare la gestione del servizio. Con sentenza emessa in data odierna, il Tar di Lecce, ha accolto la tesi dell’avvocato Fina ed ha respinto il ricorso di Getec Italia Spa, ritenendo legittima la gara in questione.