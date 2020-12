Al Perrino attivato il servizio informazione e orientamento per familiari e utenti

BRINDISI - Sarà attivo in via sperimentale, dal 26 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, un servizio di informazione e orientamento per agevolare la comunicazione tra gli operatori sanitari e l’utenza. Assistenti sociali e infermieri, anche provenienti dai servizi territoriali, saranno impegnati, al momento solo nella mattinata, nella cura dei rapporti tra i pazienti che accedono al pronto soccorso del Perrino e i loro familiari. Questo servizio è stato fortemente voluto dal direttore del dipartimento di assistenza primaria e coordinatore dei presidi ospedalieri Angelo Greco. “Si tratta di una necessità rilevata da tempo - dice Greco - che si fa più urgente in questo periodo di lockdown e di ricorrenze natalizie. L’organizzazione si è resa possibile grazie alla collaborazione di operatori, che hanno dato disponibilità a lavorare anche nei giorni i festivi”.

Il personale adibito al servizio farà base in locali individuati nei pressi del Pronto Soccorso. I familiari che hanno bisogno di notizie sui parenti ricoverati potranno contattare dalle 8 alle 14 il numero dedicato 0831 537198. Un servizio aggiuntivo è stato previsto anche in favore dei pazienti in assistenza domiciliare: avranno a disposizione dalle 8 alle 20 il numero verde 800 668 955 da utilizzare in caso di necessità durante le festività per consulenze telefoniche o l’eventuale immediata attivazione delle Usca nei casi più complessi.