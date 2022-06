Servizio Integrazione scolastica: Avviso per accesso ai servizi per il 2022/2023

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, informa “l’utenza”, che nell’imminenza della nuova programmazione per l’anno scolastico 2022-2023, l’accesso ai servizi di Integrazione scolastica potrà essere effettuato in modalità online direttamentetramite apposita piattaforma sul sito www.integrazionescolastica.provincia.brindisi.it

Per i servizi di trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori della Provincia di Brindisi, di Integrazione scolastica per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori dellaProvincia di Brindisi e di Assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali frequentanti lescuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi si potrà accedere on line dal 7 giugno 2022 ed è necessariodisporre di: Spid del richiedente (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso); numero di telefono mobile (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso)

Al fine della compilazione della domanda, in riferimento ai primi due servizi, il genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso dovrà disporre di Certificazione disabilità grave (ex art. 3, comma 3, L.N. 104/92) e di Certificazione disabilità sensoriale grave, per l’ultimo servizio previsto. Tali richieste a cura delle famiglie devono essere presentate entro il 7 luglio 2022.

Lo staff della Provincia e il Segretariato Sociale, saranno a disposizione per fornire ogni necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento da prendere negli orari di servizio, contattando ireferenti ai numeri 0831565450 e 0831565464.