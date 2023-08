"Settembre ragazzi 2023": il campo pre-scuola dell'Oratorio Salesiano

BRINDISI - Dopo il campo scuola estivo "Estate Ragazzi 2023", che ha visto la partecipazione di 400 ragazzi ad attività educative, ludiche e sportive proposte dell'Oratorio Salesiano di Brindisi, adesso, con l’inizio del nuovo anno pastorale, l’Oratorio torna a proporre un campo pre-scuola pieno di vita e di gioia, con un’attenzione formativa particolare ai preadolescenti.

“Settembre Ragazzi 2023” è una proposta educativa e religiosa di qualità, radicata nella collaudata pratica educativa di Don Bosco, in quanto guidata dai salesiani con il protagonismo di giovani animatori e di genitori volontari. Le attività prevedono momenti di formazione in chiave cristiana ed umana, insieme ad attività ludiche e sportive, rivolte a ragazzi dalla 2^ elementare alla 2^ media frequentate.

Il campo inizia lunedì 4 settembre e terminerà sabato 16, impegnando i ragazzi dalle 17.00 alle 20.00. Il contributo di iscrizione è di 5 euro ed è possibile effettuare l’iscrizione dal 22 agosto, presso l’Oratorio, in via Appia 195 – Brindisi. I posti disponibili per il campo sono limitati. Per qualsiasi informazione basta inviare un messaggio via whatsapp al 347.4972497.