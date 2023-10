Settimana nazionale della Protezione Civile: incontro con i vigili del fuoco

BRINDISI - Nell’ambito della quinta edizione della Settimana nazionale della Protezione Civile, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’Onu, il Comando dei vigili del fuoco ha accolto presso la sede Centrale di Brindisi la cittadinanza e le scolaresche della provincia di Brindisi.

È stata l’occasione per presentare le attività istituzionali del corpo nazionale attraverso la proiezione di alcuni filmati su eventi di protezione civile e realizzando un’apposita area espositiva delle principali componenti specialistiche e specializzate in servizio presso il comando provinciale.

Il fine è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della Protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici, con l’obbiettivo primario di indurre i cittadini ad adottare in caso di emergenza, comportamenti consapevoli e misure di prevenzione e auto protezione.



La manifestazione ha raggiunto l’obbiettivo con il coinvolgimento interessato delle scolaresche intervenute, rimaste letteralmente affascinate dai mezzi esposti e dalle molteplici attrezzature presentate. Il personale specializzato ha avuto modo di presentare le componenti ordinarie del soccorso e i settori Saf (Speleo alpino fluviale), Cra (Contrasto al rischio acquatico), Sa (Soccorso acquatico), Nbcr (Nucleare battereologico chimico e radiologico), Tlc (Telecomunicazioni), Tas (Topografiaapplicata al soccorso) e Sap (Soccorso portuale) grazie anche alla concomitanza di una edizione del corso antincendio navale.