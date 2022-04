Siulp, il sanvitese Cesario è nuovamente segretario provinciale

CAROVIGNO - Si è svolto ieri, giovedì 28 aprile, all’interno del Resort Masseria Caselli in agro di Carovigno, il IX congresso provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia) di Brindisi, avente come oggetto un tema ampio e complesso: "Il Siulp a tutela della sicurezza con il ruolo centrale dell'autorità di pubblica sicurezza". Presenti, oltre ai delegati accreditati dell'organizzazione sindacale Siulp, autorità civili, militari e politiche e, il professor Antonio Maria La Scala, vice presidente nazionale dell'Anfi e non ultimo, il segretario generale nazionale Felice Romano. Il segretario generale provinciale uscente Massimiliano Cesario ha relazionato minuziosamente dal punto di vista sindacale in riferimento alle problematiche e alle possibili soluzioni da individuare per fornire la richiesta di "sicurezza" da parte dei cittadini, degli operatori della sicurezza. Il tutto racchiuso nel titolo di apertura del nono congresso.

Il Siulp, quindi, considerato il suo ruolo per il progresso della società, si chiede come risolvere il nodo spinoso della sicurezza. La risposta è la previsione di adeguati turn over del personale, investimenti concreti della politica in favore dell'apparato sicurezza, all'indomani del biennio di lockdown che il Paese ha subìto, investimenti nel sociale, e altro ancora. Tutto analiticamente esposto innanzi al prefetto della Provincia di Brindisi, Carolina Bellantoni, al vicario del questore della Provincia di Brindisi, Angela Ciriello, al dirigente della divisione anticrimine Francesco Barnaba, al dirigente della squadra mobile, Rita Sverdigliozzi, i dirigenti di specialità della polizia di Stato, i funzionari di polizia del territorio. Presente anche il segretario provinciale della Cisl, Gianfranco Solazzo. Hanno partecipato altresì, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri (colonnello Carrara), il capitano Sacchi (comandante della compagnia di San Vito dei Normanni) il capitano della compagnia guardia di finanza di Ostuni in sostituzione del comandante provinciale, il comandante della capitaneria di porto, il comandante provinciale del corpo dei vigili del fuoco e il comandante della polizia locale di Brindisi Antonio Orefice.

Il Siulp ringrazia anche per la presenza i segretari generali provinciali Siulp di Foggia Michele Carota, di Bari Fortunato Fortunato, Antonio Di Gregorio del Siulp di Taranto, Mirko Bray del Siulp di Lecce nonché Innocente Carbone e Michele Orlando, già rispettivamente segretari nazionale e regionale, ospiti della convention congressuale pugliese, già preceduta da quella fatta nella città di Foggia, che fanno da apripista al congresso nazionale del Siulp, che si celebrerà nella prima decade del mese di Luglio.

Al termine dell’evento, gestito dal moderatore Domenico Conte, commissario di polizia in quiescenza e iscritto Siulp di Brindisi ma con una storia sindacale ultradecennale, il direttivo provinciale Siulp eletto ha nuovamente proposto e riconfermato, per acclamazione, in qualità di segretario generale provinciale del Siulp di Brindisi, Massimiliano Cesario, nonché consigliere nazionale e dirigente regionale dell'organizzazione sindacale. Lo stesso, quindi, nell'occasione, ha formalizzato lo staff dirigenziale della struttura provinciale del Siulp di Brindisi, formato da: Massimiliano Cesario, Damiano Morleo, Giuseppe Franciosa, Pietro Santo Gioia, Alessandro Zunno, Crocifisso Trizza, Fabio Pignataro, Vincenzo Colucci, Lorena Eboli, Daniele Cazzella, Rocco Giorgio Mattia, Andrea Bolognese, Carmelo Trianni, Domenico Conte, Cosimo Ingrosso, Umberto Supino.

Il segretario generale nazionale Felice Romano, in chiusura, ha supportato con il suo intervento, in perfetta intesa con quanto analizzato con la sua relazione introduttiva da Massimiliano Cesario, fornendo utili e ulteriori elementi di riflessione sulle tematiche trattate, impersonando nel sindacato Siulp il ruolo di protagonista, in prima linea nel perseguimento dell'obiettivo comune: "Il Siulp a tutela della sicurezza dei cittadini attraverso la tutela dei diritti dei poliziotti".