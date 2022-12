La solidarietà della Protezione civile: donate scarpe ai meno fortunati

SAN PIETRO VERNOTICO - Natale all'insegna della solidarietà per la Protezione civile di San Pietro Vernotico. L'associazione nei giorni scorsi ha ricevuto dall’Agenzia delle accise dogane e monopolio di Brindisi un carico di scarpe per bambini e le sta distridistribuendo alle famiglie bisognose del paese. Si tratta di modelli sportivi che partono dal numero 21 e arrivano fino al 35 che sarebbero finiti sul mercato illecito, trattandosi di modelli contraffatti. Sono quindi stati posti sotto sequestro. Come è già accaduto in passato parte del carico è stato donato anche a San Pietro per essere destinato alle persone in difficoltà. Un piccolo gesto che può essere di grande aiuto per chi tutti i giorni deve fare i conti con le spese per mandare avanti la famiglia. Chi dovesse averne bisogno può rivolgersi presso la sede dell'associazione.