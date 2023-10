Stadio Fanuzzi: iniziato il sopralluogo decisivo, attesa per il responso

BRINDISI - A breve si saprà se il Fanuzzi potrà ospitare la partita Brindisi – Juve Stabia in programma domani (martedì 10 ottobre) e, se sì, con che tipo di capienza. Da pochi minuti è iniziato il sopralluogo della commissione di vigilanza del Comune di Brindisi composta dal sindaco Giuseppe Marchionna, che la presiede, da Gianluca Quarta assessore ai Lavori pubblici, dal comandante della Polizia Locale, da un rappresentante dell’Asl, dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un esperto in elettrotecnica. Presente anche un delegato del Coni.

Nella migliore delle ipotesi la partita si potrà disputare davanti a non più di 5 mila spettatori. La commissione di vigilanza comunale esprime infatti pareri rispetto a eventi in cui si prevede la presenza di non più di quel numero di persone. Saranno valutati vari aspetti riguardanti la sicurezza dell’impianto di via Benedetto Brin. Al vaglio del delegato del Coni ci sarà invece il terreno di gioco, la cui stesura è terminata ieri.

Venerdì scorso si era svolto un sopralluogo da parte della commissione provinciale di pubblico spettacolo, presieduta dalla prefettura di Brindisi. In quella occasione era emerso che alcuni interventi nell’ambito della sicurezza non erano stati completati. Per questo il calcio di inizio di Brindisi – Juve Stabia, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, inizialmente previsto per domenica, è slittato a domani. In caso di via libera, i biancazzurri farebbero il loro esordio al Fanuzzi, dopo aver dovuto disputare in altre sedi, a porte chiuse, i due precedenti impegni “casalinghi”. Per l'omologazione a capienza piena occorrerà un nuovo sopralluogo da parte della commissione provinciale di pubblico spettacolo. La limitazione dell'accesso a 5mila spettatori sarebbe una soluzione provvisoria, in attesa che vengano ultimati tutti i lavori previsti.

La struttura è al centro di un massiccio intervento di restyling ai fini dell’omologazione a una serie di prescrizioni sia in materia di sicurezza che di competenza della Lega Pro. L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 1,2 milioni di euro per dare un nuovo volto all’impianto.