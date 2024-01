Terreno di gioco malconcio: venerdì il sopralluogo della commissione consiliare

BRINDISI – Le condizioni del terreno di gioco dello stadio Fanuzzi sono al vaglio della commissione consiliare Lavori pubblici del Comune di Brindisi. Il presidente della commissione, Raffale De Maria, su richiesta del consigliere comunale Alessandro Antonino, ha convocato per domani mattina (venerdì 12 gennaio), alle ore 9.30, un sopralluogo presso l’impianto in via Benedetto Brin.

“Sarà l'occasione – chiarisce Alessandro Antonino - non solo per approfondire cosa sia successo al tanto costoso manto erboso ma anche per verificare l'avanzamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto alla Lega Pro”.

L’amministrazione comunale ha impegnato una somma pari a circa 3 milioni di euro per gli interventi di adeguamento dello stadio, sulla base dei criteri previsti dalla Lega Pro. La parte più consistente dei lavori è stata proprio quella riguardante il restyling del terreno di gioco. Il manto erboso è stato rifatto di sana pianta fra la fine di agosto e la prima settimana del mese di ottobre. Negli ultimi giorni si è lavorato senza sosta, anche di notte, per fare in modo che il Brindisi Fc potesse disputare in casa la partita contro la Juve Stabia, giocata il 10 ottobre.

Domenica scorsa (7 ottobre), però, al termine di un fine settimana segnato dalle piogge, il prato ha mostrato grossi limiti. Anche nelle immagini televisive si vedevano chiaramente le tante zolle colorate di marrone, oltre ai rimbalzi irregolari del pallone. Quella stessa sera, dopo la gara Brindisi – Potenza, il consigliere Antonino ha sollevato il problema, chiedendo la convocazione con urgenza della commissione.

L’appuntamento è stato quindi fissato per le 9.30 di domani. Oltre al terreno di gioco si farà il punto della situazione sull’andamento della seconda tranche di lavori, da portare a termine entro la fine di febbraio: scadenza inderogabile fissata dalla Lega Pro. Gli interventi riguardano principalmente: nuovo impianto di video sorveglianza; nuove postazioni per diversamente abili; seggiolini in tribuna e gradinata; miglioramento della tribuna stampa e degli spogliatoi; creazione di una barriera tra l’accesso dei tifosi locali alla tribuna centrale e l’ingresso del settore ospiti (curva Nord).