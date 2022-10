Spettacolo in cielo nel mese di ottobre: tutti gli eventi astronomici

Un mese di ottobre da passare con il naso all'insù per godere di tanti eventi astronomici, secondo quanto riporta il sito www.ilmeteo.it: dalla Luna piena del cacciatore ad una nuova pioggia di meteoriti e un'attesa eclissi parziale di sole, che sarà finalmente visibile anche dall'Italia.

Tutti gli eventi nel mese di ottobre 2022

Le quattro congiunzioni

Il grande spettacolo astronomico nel cielo di ottobre inizia domani sera, mercoledì 5 ottobre, con la Luna che, secondo quanto riportato dal sito www.meteo.it, bacerà Saturno nella costellazione del Capricorno. Un incontro, quello tra il "Signore degli Anelli" e il nostro satellite che avverrà quando il disco lunare si troverà già oltre primo quarto. La seconda congiunzione è prevista due giorni dopo, sabato 8 ottobre, quando la Luna, che sarà ormai vicinissima al plenilunio si troverà in congiunzione con Giove nella costellazione dei Pesci. Mercoledì 12 ottobre la Luna entrerà nella costellazione del Toro dove incontrerà l'ammasso stellare delle Pleiadi. Il suo viaggio proseguirà fino a venerdì 14 ottobre, quando incontrerà Marte per una congiunzione, l'ultima di questo mese.

La Luna del Cacciatore

Domenica 9 ottobre ci sarà il plenilunio di ottobre con quella che i nativi americani chiamavano Luna del Cacciatore o del Sangue per quella luce notturna perfetta per essere sfruttata per rintracciare le prede e farne scorta per l'inverno. Non si tratta di una Superluna più grande, per la quale dovremo attendere dicembre, ma sorgendo subito dopo il tramonto offre molte ore in più di luce lunare, perfette per cacciare.

Stelle cadenti

Questo mese di ottobre, tra sabato 22 e domenica 23, ci regalerà anche l'atteso arrivo delle Orionidi, lo sciame meteorico tipico di questo periodo dell'anno. Ci sarà una pioggia di stelle cadenti, non imponente come quella della notte di San Lorenzo, ma tra le più importanti tra quelle osservabili nel quarto trimestre dell'anno.

Eclissi solare parziale

Martedì 25 ottobre potremo assistere a uno spettacolo ancora più atteso, un'eclisse parziale di sole che sarà visibile anche dall'Italia. La Luna oscurerà il 20 per cento del disco solare. Si raccomanda di dotarsi di occhiali o filtri certificati.