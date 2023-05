Sport e lettura a braccetto: coach e atleti di Happy Casa leggeranno storie per bambini

BRINDISI - Happy Casa Brindisi si immerge nel mondo della lettura didattica grazie alla collaborazione con Pupilla, libreria di Brindisi, specializzata per bambini e ragazzi da zero a quattordici anni, luogo dell’evento che si terrà giovedì 4 maggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

La libreria situata in via Achille Grandi 2C-D, di fronte al parco comunale Di Giulio di Brindisi, ospiterà coach Frank Vitucci e gli atleti della Happy Casa Brindisi (Bruno Mascolo, Jordan Bayehe e Nick Perkins) che leggeranno storie e racconti a bambine e bambini a partire dai cinque anni di età.

Libreria Pupilla è un angolo di vera bellezza in cui un occhio particolare viene rivolto all’inclusione, alla didattica speciale, ai grandi temi dei diritti inalienabili dell’uomo, fornendo strumenti utili di studio e di gioco non solo a bambini ma anche a genitori e docenti.

L’allenatore e la rappresentanza della prima squadra biancoazzurra verranno coadiuvati nelle letture dalla libraia Chiara Sergio e dai ragazzi dell'alternanza scuola/lavoro del liceo classico Marzolla. Una squadra che darà vita a un’esperienza unica nel suo genere, in cui sport e lettura uniscono le parole per prendere vita in un magico viaggio dove la fantasia non ha limiti.

Appuntamento quindi per giovedì 4 maggio alla libreria Pupilla di Brindisi: un libro a canestro con la Happy Casa Brindisi.