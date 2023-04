Stp, pagamento Pos per la linea “Mesagne – Cittadella della Ricerca – Brindisi”

BRINDISI - Prosegue il percorso di digitalizzazione di Stp finalizzato ad agevolare ed incentivare il ricorso al servizio di trasporto pubblico locale: viene avviata anche sulla Linea Suburbana “Mesagne – Cittadella della Ricerca – Brindisi” la fase sperimentale del pagamento dei biglietti Stp con carta bancaria contactless attraverso la nuova emettitrice automatica di titoli di viaggio installata a bordo autobus, replicando ed estendendo analoga esperienza già operativa per il servizio di trasporto pubblico via mare di Brindisi, per l’autobus elettrico a servizio della Linea Urbana “Ap Aeroporto-Stazione Fs – Porto” e per il Servizio Urbano di Ostuni.

Il nuovo sistema di pagamento Emv va ad aggiungersi alle altre modalità di acquisto e pagamento titoli di viaggio aziendali attualmente disponibili: rivendite autorizzate, app MooneyGo (ex MyCicero), piattaforma Cotrap, bigliettazione a bordo dal conducente. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito aziendale www.stpbrindisi.it