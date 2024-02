Dopo i lavori stradali, strisce pedonali sparite: il malcontento dei residenti

BRINDISI – Eliminate durante lavori di rifacimento del manto stradale, non sono più ricomparse. In un paio di isolati del rione Santa Chiara scarseggiano le strisce pedonali. Emblematico il caso di viale San Giovanni Bosco, altezza via Solferino, dove di fronte a un supermercato c’è un segnala attestante un attraversamento pedonale che da mesi non esiste più, in prossimità di un varco pedonale sullo spartitraffico.

Mancano le strisce anche in via Solferino, all’altezza dell’incrocio con via Aspromonte, e di fronte alla farmacia di viale San Giovanni Bosco. Si tratta di una zona piena di attività commerciali, molto frequentata sia di mattina che di pomeriggio. Il ripristino delle strisce garantirebbe senza dubbio maggior sicurezza per i pedoni. I residenti sollecitano un intervento.

