Studente smarrisce portafogli: giovane migrante lo consegna alla Polizia

MESAGNE- Tornare a casa, svuotare le tasche e rendersi conto di non avere più con sé il portafogli. “Come dirlo a mamma e papà? Dentro c’era la somma di 250 euro e tutti i documenti”. Ma mentre Marco, 19enne mesagnese studente del primo anno dell’Accademia di belle arti di Lecce, telefonava con voce flebile ai genitori a Mesagne, una 26enne nigeriana stava raccogliendo da terra il suo portafogli e si stava dirigendo presso la Questura di Lecce.

Ma Marco è di Mesagne e allora i poliziotti hanno contattato i colleghi del locale ommissariato che hanno rintracciato il giovane studente, meglio, il padre. “Marco, mi hanno chiamato dal commissariato: vai in questura a Lecce perché hanno il tuo portafogli”.

Una storia a lieto fine per il giovane mesagnese e per la protagonista della vicenda, la 26enne nigeriana che, anziché appropriarsene e proseguire come se nulla fosse, si è subito diretta in Questura a informare le autorità. Ora, Marco, che proprio in questi momenti sta dirigendosi dagli agenti per prendere il suo portafogli, ha intenzione di premiare il gesto di quella donna che, fin dal principio, ha preferito rispondere alla propria coscienza. La perfetta dimostrazione che, a volte, la generosità ripaga.