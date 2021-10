Targa di patriota frantumata dai vandali sostituita grazie a contributo di un cittadino

SAN PIETRO VERNOTICO - Era stata mandata in frantumi per la seconda volta, nell’arco di due anni, oltre due settimane fa. Grazie al contributo economico di un sampietrano, la targa dedicata al patriota medaglia d’argento Beniamino Persano, caduto il 14 settembre del 1945 a Lepetane (Montenegro) mentre combatteva contro i tedeschi, è stata reinstallata nell’omonima piazzetta, in via Brindisi. Bersaglio di vandali come molti altri luoghi pubblici del paese, la targa frantumata era balzata agli onori della cronaca nei giorni scorsi quando l’atto compiuto da ignoti teppisti è stato interpretato come un gesto di stampo fascista.

Già il 10 ottobre scorso l’amministrazione comunale si era attivata per la sostituzione, nel pomeriggio di oggi grazie al contributo di un cittadino, Andrea Borgese, che ha voluto sostenerne le spese, la nuova targa è stata installata nella piazzetta. Con la speranza non finisca più nel mirino dei vandali.