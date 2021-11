"Abbiamo effettuato, insieme all'assessore ai Servizi sociali - Lorenzo Mazzotta - un'attenta analisi dei bisogni e delle necessità emerse da parte dei cittadini - dichiara il sindaco Marco Marra - l'obiettivo è quello di aiutare le tante famiglie in difficoltà che vedono davanti a loro una ripartenza difficile da un punto di vista economico. Ci siamo schierati a fianco delle persone che stanno pagando il prezzo più alto della crisi sanitaria. In questa fase è importante rispondere alle esigenze primarie della cittadinanza, facendo sentire la presenza delle istituzioni. A questo si aggiungerà, a breve, il contributo dei buoni spesa".

La domanda dovrà essere presentata a far data dal 19/11/2021 fino alle ore 13 del 04/12/2021, utilizzando l’apposito link: https://serviziadomanda.resettami.it/cellinosanmarco accessibile dal sito istituzionale. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

L'elenco verrà trasmesso all'Ufficio Tributi per lo sgravio dell'ultima rata Tari o del rimborso della stessa solo nel caso di pagamento della rata unica.

Possono presentare domanda di ammissione al beneficio i nuclei familiari bisognosi, che dichiarino di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia da Covid- 19 e che siano in possesso di particolari requisiti contenuti nel bando. Dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche effettivamente percepite negli ultimi 3 mesi.

CELLINO SAN MARCO - Con deliberazione n. 125/2021 l'amministrazione comunale di Cellino San Marco ha approvato lo stanziamento di 71mila euro per usufruire di un contributo per il pagamento dell'utenza domestica Tari, con scadenza 15/12/2021, con riferimento all'immobile di residenza del nucleo familiare di appartenenza.

Tari: stanziati 71mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà, al via le domande