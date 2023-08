Tende, resti di falò e rifiuti sulle spiagge, Ecotecnica: "Ci scusiamo per i disservizi"

BRINDISI - “Nottata di San Lorenzo sotto le stelle, tuttavia alle prime ore mattino del mattino l'ingente presenza di tende ne impediva la regolare pulizia degli arenili da rendere fruibili ai bagnanti, senza considerare la mole di rifiuti da eliminare e la necessità di ripristinare aree utilizzate per accendere fuochi”.

Lo fa sapere Ecotecnica, la ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle spiagge per conto del Comune di Brindisi. Alle prime ore del mattino gli operatori hanno dovuto richiedere l'intervento del comando di Polizia Locale.

L’azienda “si scusa per eventuali disservizi che si potranno registrare nell'arco della giornata per cause indipendenti dalla propria volontà”.