Polizie Locali di Mesagne e Manduria: doppio comando per Teodoro Nigro

MESAGNE – Il comandante della Polizia Locale di Mesagne, Teodoro Nigro, da oggi comanderà anche la Polizia Locale di Manduria (Taranto). Lo prevede una convenzione che nei giorni scorsi è stata ratificata dalle giunte delle due amministrazioni comunali. Nigro, già comandante delle Polizie Locali di Brindisi e Cisternino, presterà servizio nel Comune tarantino per 18 ore settimanali, da effettuarsi nell’ambito di 36 ore di servizio complessivo fra i due enti, fino al 31 dicembre 2022.

Nigro comanda dal dicembre 2019 la Polizia Locale di Mesagne. Per un decennio ha comandando di Polizia Locale di Brindisi. Successivamente ha assunto le redini della Polizia Locale di Cisternino. Il nuovo incarico nel Tarantino gli è stato conferito sulla base dell’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, per l’utilizzazione di personale in convenzione. Laureato in giurisprudenza, Nigro ha avuto vari incarichi nella pubblica amministrazione. Fra il 2016 e il 2018 è stato anche componente del consiglio di amministrazione del consorzio di gestione della riserva marina di Torre Guaceto.