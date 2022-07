Tutti col naso all'insù, torna la Superluna: ecco quando vederla

Torna splendente più che mai la Superluna: la data da segnare è quella del 13 luglio, già al mattino, quando il nostro satellite naturale si troverà nel punto della sua orbita più vicino alla Terra (alla distanza di 357.263 chilometri ) e circa nove ore più tardi, alle 20:37 avrà raggiunto la fase di Luna piena e apparirà più grande e luminosa del solito.

Da non dimenticare poi che a fine luglio anche i pianeti saranno visibili dalla sera, a cominciare da Saturno, che si potrà riconoscere sull’orizzonte orientale intorno alle ore 22. Per quanto riguarda Giove si sta avvicinando al periodo di migliore per essere osservato, a fine mese infatti comincerà a sorgere prima della mezzanotte e potremo scorgerlo nei cieli per tutta la seconda parte della notte. Anche Mercurio si riaffaccerà la sera ma sarà molto basso sull’orizzonte occidentale e difficile da individuare.Ovviamente ad agosto avremo le stelle cadenti: si inizierà con le Delta Aquaridi tra il 12 luglio e il 23 agosto per culminare con le classiche Perseidi, o Lacrime di San Lorenzo.