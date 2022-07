Torneo della discordia: "L'Amministrazione ha concesso solo il patrocinio gratuito"

CELLINO SAN MARCO - L'Amministrazione comunale di Cellino San Marco risponde alle polemiche sollevate dai consiglieri di opposizione sulla sicurezza del campo di calcetto allestito in piazza Padre Pio per un torneo che si sarebbe dovuto svolgere dal 9 al 27 luglio e che da quanto si apprende è cominciato solo negli ultimi giorni. Va precisato che la redazione di questo giornale non ha mai riportato il nome degli organizzatori tantomeno quello del torneo riportando solo le rimostranze riguardo alla sicurezza del campo. Pertanto anche nella nota di risposta non verranno riportati questi riferimenti.

L'amministrazione comunale di Cellino San Marco ha precisato che le stessa "Ha concesso unicamente il patrocinio gratuito per la bellissima iniziativa in memoria di un nostro concittadino prematuramente scomparso qualche anno fa. Il torneo è organizzato da una società calcistica del territorio. "Si rispediscono, pertanto, al mittente le insinuazioni riportate nell'articolo in questione.

In particolare modo, per quel che concerne le "preoccupazioni" da parte degli oppositori riguardanti l'incidenza di costi sul Bilancio comunale dell'iniziativa, si ribadisce e si diffida dal divulgare notizie false. Non è stato utilizzato neanche "un euro" del Bilancio comunale".

"Si tratta di iniziative di associazioni o società private per le quali si concede unicamente il patrocinio gratuito.

Ci si scusa con la cittadinanza se, per sponsorizzare gratuitamente queste iniziative, si sia arrecato disagio al mercato settimanale, ma le attività commerciali presenti e i cittadini fruitori dei mercati settimanali non hanno segnalato nessun disagio, anzi hanno apprezzato l'iniziativa della società calcistica, lodando l'impegno degli organizzatori del torneo".

"Si comunica, con l'occasione, che sarà regolarmente installato il luna park, per la gioia di tutti i bambini e i ragazzi, per l'imminente festa patronale. Ai presunti personaggi oppositori possiamo soltanto dire che Cellino ha bisogno di rinascere, di cambiare volto e che le iniziative intraprese da chiunque devono essere incentivate e accolte con spirito costruttivo e non speculativo".