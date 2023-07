Parte da Torre Canne il mercato a chilometro zero di Campagna Amica

FASANO – Un mare di cibo locale ai mercati di Campagna Amica, una occasione imperdibile per fare la vera spesa per i turisti e i cittadini. L’iniziativa parte da Torre Canne, venerdì 7 luglio, con inizio alle ore 18 in via Eroi del Mare, replicata il 14 e il 21 luglio, ma i turisti e i residenti potranno gustare i prodotti agroalimentari locali anche a Selva di Fasano, in viale Toledo il 28 luglio ed il 4 agosto, per continuare con gli appuntamenti del gusto in piazza Amati a Savelletri, l’11, il 18 ed il 25 agosto 2023.

L’iniziativa prevede l’inaugurazione del percorso espositivo con vendita diretta da parte dei produttori agricoli a partire dalle ore 18 di domani, venerdì 7 luglio, a Torre Canne, con la presenza dei ragazzi di Impronte di Puglia con la loro musica popolare e balli in folklore, e il Gruppo sbandieratori città di Carovigno Rione Castello. Inoltre saranno presenti il sindaco Francesco Zaccaria e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota.

La vendita diretta attualmente è il modello che risponde in pieno alle esigenze di sicurezza alimentare, di gusto e di contatto con la realtà. Ciò che guida la spesa del consumatore non è tanto il prezzo quanto piuttosto fattori qualitativi, come ad esempio la trasparenza su provenienza e ingredienti, la tutela della salute (94 per cento), l’eticità (83 per cento).

«Anche nei pesanti tempi del Covid e della guerra in Ucraina - dice il sindaco Francesco Zaccaria - i mercati di Campagna Amica hanno offerto un contributo fondamentale, garantendo alla popolazione cibo sicuro e approvvigionamenti costanti nonostante le difficoltà legate alla pandemia riuscendo anche a rendere più trasparente per il consumatore il prodotto acquistato, tutelando la biodiversità, le specificità locali e valorizzando la custodia dei territori».

«Siamo molto contenti di aver supportato i mercati di Campagna Amica – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –, che in collaborazione con Coldiretti Brindisi, ci danno la possibilità di valorizzare le tre più grandi frazioni ad alta densità turistica, Torre Canne, Savelletri e Selva di Fasano, offrendo la possibilità ai turisti e ai cittadini, di effettuare una spesa assolutamente salutare e sicura, essendo tutti prodotti a chilometri zero. Questi mercati hanno un’importante valenza turistica-economica, vivacizzando le piazze e le frazioni, e rappresentano una fonte di introito per i numerosi produttori del territorio».