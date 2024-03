Torre Testa deturpata con vernice spray: "Non si può rimanere indifferenti"

BRINDISI - La notizia era stata diffusa qualche settimana fa da un altro quotidiano locale e nessuno si è occupato di intervenire: Torre Testa, l'antica torre costiera della litoranea nord di Brindisi in località Giancola è ancora deturpata con la bomboletta spray. Una dedica d'amore scritta con la vernice di colore nero su uno dei beni storici della città che dimostra quanta indifferenza esiste verso i beni pubblici. Nella mattinata di oggi, un nostro lettore, il brindisino Giuseppe Patisso, 31 anni, storico di professione, si è imbattuto negli imbrattamenti su una facciata riamanendo indignato. C'erano anche dei turisti che stavano immortalando il suggestivo scenarioche regala la Torre che si affaccia sul mare.

"Una struttura che versa di per sé in gravi condizioni non può subire ulteriori atti di vandalismo da parte di due teenager che tra qualche mese si lasceranno, serve un controllo maggiore sull'area, oltre che di amor proprio per il patrimonio storico e maggior sensibilizzazione nelle scuole (e in città). Sperando sempre che si indaghi per risalire agli autori, di Marisol non penso ne esistano molte". Scrive Patisso.

"Questo bene ha tante potenzialità, non si può rimanere indifferenti davanti a questo scempio. Credo che non sia complicato rimuovere quelle scritte". Ma qualcuno se ne deve interessare. Intanto si regalano ai turisti beni storici in rovina e anche deturpati. Eppure Torre Testa, nonostante le condizioni in cui versa, continua a fare da sfondo a foto-cartolina scattate da chi passeggia sulla litoranea nord.

