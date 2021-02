Trovate tre tartarughe Caretta Caretta morte sulle spiagge brindisine

Due a Torre Guaceto e la terza sulla spiaggia 128, in località Apani, sul litorale nord di Brindisi

BRINDISI - Le carcasse di tre tartarughe Caretta Caretta sono state ritrovate questa mattina, lunedì 22 febbraio 2021, sulle spiagge del litorale di Brindisi. In particolare, due in località Torre Guaceto e la terza sulla spiaggia 128, in località Apani, litorale nord di Brindisi.

In questo caso il ritrovamento è stato fatto da un vigile del fucoo fuori servizio che faceva una passeggiata in spiaggia. Subito ha allertato i colleghi del comando di Brindisi che, a loro volta, hanno allertato la capitaneria di porto e la Asl.