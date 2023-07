Turismo e accoglienza: alla Med Cooking School il corso base di inglese

CEGLIE MESSAPICA - L’inglese di base a supporto di turismo, accoglienza, ristorazione. È questo l’obiettivo del quarto laboratorio del progetto Horizon di Punti Cardinali che partirà lunedì 24 luglio 2023, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, in collaborazione con l’Oxford College Mita.

Il percorso di orientamento di “Inglese turistico” si svilupperà su un totale di 40 ore e fornirà gli strumenti, il linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica necessaria a tutti coloro che operano nel settore turistico o che vogliono - ad esempio - viaggiare all’estero. Il corso, che mira quindi a sviluppare la capacità di ascolto in un contesto di servizio ed assistenza al cliente straniero, sarà tenuto da Adriana Arcadio, docente di lingua inglese presso l’Oxford College Mita, specializzata in lingua inglese per aziende e imprese ricettive.

I laboratori di Horizon finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del progetto Punti Cardinali, una delle misure sperimentali di "Agenda per il lavoro Puglia - il futuro è un capolavoro”, è realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i partner Parco Culturale Fortis di Fasano, Dante Alighieri Ets di Fasano, Dasep - Agenzia per il lavoro, Arpal Puglia, Associazione Culturale MittAffett, Iiss Cataldo Agostinelli, primo istituto comprensivo “Preside Lucia Palazzo” e secondo istituto comprensivo.

I corsi in partenza nelle prossime settimane: Communication Labs (30 ore), Informatica (35 ore), Public Speaking e Curriculum Vitae (40 ore), Ricchezza del territorio in un laboratorio interattivo (60 ore). Per info ed iscrizione l’Orientation Desk è in Corso Garibaldi n. 35, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Contatti: ceglie@dasep.it e www.comune.ceglie-messapica.br.it.