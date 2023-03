Servizio di Informazione e accoglienza turistica, a Fasano riaprono gli Info-point

FASANO – L’amministrazione comunale informa della riapertura, dal 20 marzo al 10 ottobre 2023, delle sedi stagionali del Servizio di informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Fasano, affidati alla gestione di Serapia Cooperativa Sociale.

In dettaglio, l’Infopoint di Savelletri, con sede in via Nazario Sauro n. 14 (contatto telefonico +39.334.11.44.921), e l’Infopoint di Torre Canne, con sede presso il Faro (contatto telefonico +39.320.17.27.326), seguiranno i seguenti orari di apertura: dal 20 marzo al 31 maggio, dalle ore 11:00 alle 16:00; dal 1° giugno al 17 settembre, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 18:30 alle 21:30; dal 18 settembre al 10 ottobre, dalle ore 11:00 alle 16:00.

La sede Infopoint di Fasano centro, in piazza Ciaia c/o Palazzo dell'Orologio (contatto telefonico 080.4394182), continuerà a funzionare secondo la consueta organizzazione dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Account Instagram: Infopoint Fasano

Pagina Facebook: Infopoint Fasano, Savelletri e Torre Canne