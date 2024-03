“Tutti in bici”: il progetto che forma gli studenti per diventare guide turistiche

VILLA CASTELLI - Nel pomeriggio oggi 27 marzo, presso Casa Tulime, sede operativa dell’associazione Fiab trulli e olivi secolari di Villa Castelli è partito un percorso formativo di cinque incontri per gli studenti che hanno aderito e che avrà il suo culmine domenica 12 maggio prossimo con la manifestazione nazionale “Bimbimbici 2024” promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab Italia). Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione e l’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Villa Castelli. Presenti il professore Felice Suma dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, l'esperta del Territorio Marialucrezia Colucci, l’assessore all’Istruzione Maria Siliberto e l’ assessore alla Cultura Francesco Nigro del Comune di Villa Castelli.

Il percorso denominato “Tutti in bici” è volto agli studenti della scuola secondaria di primo grado ed è finalizzato alla formazione di vere e proprie guide turistiche ma con una peculiarità la bicicletta, queste giornate diventano occasione per invitare i ragazzi a prendersi cura in prima persona del patrimonio artistico culturale e naturale del proprio territorio e nello stesso tempo impareranno a raccontarlo e a narrarlo.

In questo contesto lo studente realizza un'esperienza di cittadinanza attiva, diventando il vero protagonista in occasione di eventi organizzati dal Territorio e nei principali Eventi Nazionali Fiab Italia, dando valore all’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile, di risparmio economico ed ambientale, di conoscenza ed esplorazione degli spazi urbani e naturalistici e non per ultimo favorendo l’equilibrio fisico e mentale prestando sempre un occhio di riguardo alla salute e a tal proposito, questo tipo di formazione diventa peculiare al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica, facendo crescere negli studenti la consapevolezza dei propri mezzi e del mondo che li circonda.

Proprio per questo le ricerche più recenti e le indicazioni provenienti dai più accreditati organismi internazionali ed europei hanno messo in evidenza la necessità di un approccio “olistico” al fenomeno, che da un lato non si limiti agli interventi all’interno del sistema scolastico, e dall’altro assuma una prospettiva realmente educativa capace di mettere al centro l’esigibilità del diritto all’educazione della persona (dall’infanzia alla transizione all’adultità) e la sua riuscita in termini di sviluppo umano e di cittadinanza. In sintesi, possiamo affermare che la lotta contro la dispersione scolastica si gioca sui tre assi, quello della promozione degli elementi che giocano un ruolo positivo nel favorire il processo della riuscita scolastica, quello della prevenzione, nonché quello relativo al contrasto ai fattori che causano povertà educativa, insuccesso e abbandono scolastico. Quindi quale migliore opportunità se non l’uso della bicicletta come mezzo del futuro?

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è un’organizzazione che promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l’ambiente e promuovere il territorio.

