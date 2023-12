Ultima pulizia della spiaggia dell'anno: raccolti 53 sacchi per un totale di 470 kg di rifiuti

BRINDISI - Una mattinata dedicata alla pulizia dell'arenile quella di oggi, domenica 31 dicembre, ultimo giorno del 2023, per i volontari di "Puliamo il mare di Brindisi", "Pirates of Apulia", "Archeoplastica", "Sea Shepherd Italia" e " Wwf Brindisi" e altri cittadini: nell'arco di poche ore hanno raccolto 53 sacchi di rifiuti, per un totale di 470 kg. La zona interessata da questa iniziativa green è la spiaggia dell'ex Lido Poste, sulla costa nord di Brindisi.

"Non potevamo lasciare questo 2023 senza salutare il nostro mare e, come tutti i Signori che si rispettino, avevamo bisogno di renderlo bello ed elegante come merita, con il solito irrefrenabile desiderio di vederlo sempre cosi". Si legge sulla pagina Facebook di "Puliamo il mare di Brindisi" in un post che mostra, attraverso una serie di foto, i momenti della raccolta.

Sono stati raccolti "pochi rifiuti ingombranti ma tantissimi frammenti di plastica, tappi, cotton fioc, cannucce reti ittiche ecc. ecc. Durante la raccolta abbiamo trovato un flacone di candeggina risalente agli anni '60 che, aveva conservato intatta la sua forma, tutto questo deve farci riflettere su tante nostre azioni non rispettose nei confronti dell'ambiente. Il vero cambiamento parte inizialmente da noi. Arrivederci al 2024 nostro amato signor mare".

Grazie alla collaborazione della ditta di Igiene urbana Teorema Spa, nell'arco di poche ore si sacchi pieni di spazzatura sono stati rimossi.