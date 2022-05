Vaiolo delle scimmie, la regione Puglia "mette in allerta" Asl, ospedali e medici

Il dipartimento regionale salute della Puglia ha inviato una circolare ad Asl, medici e ospedali per monitorare la situazione legata al vaiolo delle scimmie, che recentemente ha visto oltre 200 casi nell'uomo rilevati in vari Paesi del mondo dove la malattia non è endemica, tra cui l'Italia. Il documento chiede di segnalare a strutture ospedaliere e medici eventuali sospetti al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e anche alla Regione, prestando la "massima attenzione" al fenomeno, ricostruendo, quanto possibile, la catena del contagio.

Per l’accertamento virologico, il riferimento regionale è il laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica dell’azienda ospedaliero – universitaria “Policlinico” di Bari. In Puglia, ad oggi, non sono stati registrati casi. La malattia, che ha un periodo di incubazione tra i 5 e i 21 giorni, può trasmettersi per contatto interumano o attraverso materiali contaminati. Il virus penetra nell'ospite umano attraverso soluzioni di continuità della cute (anche non visibili) o più comunemente attraverso le vie respiratorie e le mucose (occhi, naso o bocca), veicolato da goccioline respiratorie di grandi dimensioni.

Si trasmette anche per contatto diretto con i fluidi corporei o con il materiale delle lesioni e per contatto indiretto con il materiale delle lesioni, ad esempio attraverso indumenti o biancheria contaminati. Il vaiolo delle scimmie può avere sintomi che si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni, ma in alcuni casi le lesioni possono essere gravi: La letalità stimata può variare dall'1 al 10 percento. La malattia può presentarsi con febbre oltre i 38 gradi, cefalea, mal di schiena, mialgia e astenia, seguiti dopo alcuni giorni da un'eruzione cutanea che spesso inizia sul viso e poi si estende sul corpo.