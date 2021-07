Il vecchio sottopasso di via Appia diventa una galleria d’arte permanente

Il più vecchio sottopasso ferroviario di Brindisi, quello che scorre sotto l’ex passaggio a livello di via Appia e che unisce il centro della città ai quartieri Commenda e Cappuccini, diventa una straordinaria galleria d’arte permanente: Mr. Wany, al secolo Andrea Sergio, artista proveniente dal Writing e dalla street Art tra i più conosciuti al mondo, realizzerà l’opera “Luna”, ispirata a storie del suo passato e alle recenti ferite provocate dal Covid, con lo sguardo positivo rivolto al futuro.

L’opera verrà inaugurata venerdì 23 luglio, alle ore 11, nell’ambito della seconda edizione del “Brindisi Performing Art”, con una straordinaria opportunità per il pubblico: sarà possibile seguire dal vivo, nel rispetto delle norme anticovid, il lavoro dell’artista che comincerà il 15 luglio.

L’evento sarà presentato in un’intervista streaming che verrà trasmessa alle ore 18.30 di lunedì 5 luglio sulle pagine Facebook “Brindisi Performing Art Festival” e “Alphaztl Compagnia d'Arte Dinamica” e il giorno successivo su quella del Teatro Pubblico Pugliese. Mr. Vany sarà intervistato da Marcello Biscosi, speaker dell'emittente radiofonica Ciccio Riccio.

Con l’intervista entra nel vivo il programma del “Brindisi Performing Arts Festival”, rassegna giunta alla sua seconda edizione, con un cartellone ancora più articolato rispetto allo scorso anno e impreziosito dal programma di spettacoli destinati ai detenuti della casa circondariale di via Appia.

Sono previsti 11 spettacoli tra la città e il carcere, due laboratori, nove appuntamenti con “Incontri con l’autore”, un'opera di street art. Il tutto organizzato dalla AlphaZ Compagnia d’Arte Dinamica che opera a Brindisi ormai da oltre sei anni. Chiunque può sostenere il “Brindisi Performing Arts Festival” effettuando donazioni a questo indirizzo: https://bit.ly/3wM7nPG

I fondi saranno utilizzati per coprire una parte delle spese necessarie per realizzare il festival: allestimenti area del festival e logistica, service audio e luci, servizi di sanificazione e pulizia, promozione, trasporti ospiti.

AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica utilizza l’arte nel sociale come mezzo di integrazione per creare un ponte tra cittadini e realtà che restano ai margini, abbattendo i pregiudizi che non permettono l’integrazione. L'obiettivo è quello di creare le basi per un festival annuale sempre più grande, con laboratori, spettacoli di danza, teatro, musica, cortometraggi, street art, incontri con gli autori.

Chiunque voglia essere parte di questo progetto può effettuare la donazione utilizzando il sito “Eppela” ed entrando così a far parte della grande famiglia del “Brindisi Performing Arts Festival”.