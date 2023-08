“I vigili del Fuoco di Brindisi sono sempre in emergenza: si prendano provvedimenti”

BRINDISI - “I vigili del Fuoco di Brindisi sono sempre in emergenza”. Lo afferma il segretario provinciale del conapo di Brindisi, Damiano Petrachi, in una nota si rivolge al suo comandante provinciale affinché si faccia portavoce con le Istituzioni locali e politiche denunciando soprattutto la carenza carenza di uomini che affligge il comando brindisino.

“Il periodo estivo è il momento più critico per i vigili del fuoco di Brindisi ma ciò non significa che d'inverno siamo messi meglio. Responsabilmente come gli altri anni, stiamo lavorando senza sosta contro le fiamme ma quest'anno è diverso perché le carenze dovute ai pensionamenti e senza turn-over immediato con personale giovane si fa sempre più sentire e per questo siamo chiamati a lavorare anche con turni da 24 ore continuative per sopperire alle richieste di intervento".

Petrachi ricorda che "i vigili del fuoco sono una struttura della Stato che assicura oltre al Soccorso pubblico e Difesa civile, l'estinzione e la prevenzione degli incendi, assicura inoltre anche convenzioni con Enti e Istituzioni con la caratteristica della obbligatorietà per il personale, in altre parole tra convenzioni antincendio boschive e vigilanze antincendio il recupero psicofisico è al limite. Sempre più spesso con i continui cambiamenti climatici inoltre siamo alle prese con emergenze dovute a incendi e contemporaneamente a maltempo; terremoti, dissesti idrogeologici, alluvioni venendo a volte inviati con emergenze in atto nella propria provincia di competenza presso altri comuni italiani perché magari più bisognosi di aiuto in quanto il Corpo dei Vigili del fuoco è un corpo Nazionale".

Il sindacato Conapo, primo in ordine di rappresentatività tra la categoria, segnala da anni sia ai vertici del dipartimento dei vigili del fuoco che alla regione Puglia, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali le gravissime carenze dei Comandi vigili del fuoco non solo della Puglia. In questo particolare periodo storico esiste una carenza di risorse umane: “Siamo in pochi” – sostiene Petrachi - urge un incremento del personale operativo ma soprattutto serve far comprendere a chi di dovere che il carico di lavoro procapite per ogni vigile del fuoco di Brindisi è spropositato e fuori controllo durante la stagione calda. Basti pensare che ad oggi ci sono in tutta la provincia di Brindisi solo 137 vigili del fuoco a fronte di 160 previsti mentre solo 54 unità tra Capo squadra e Capo reparto a fronte di 80, il tutto da dividere per i 4 turni operativi" .

"In altre parole - conclude Petrachi - ci sono ad operare sulla provincia di Brindisi ogni giorno solo 3 autopompe dislocate su Francavilla fontana, Ostuni e Brindisi che, essendo Comando provinciale, può contare anche su un mezzo di supporto come per esempio al mezzo di elevazione (auto scala) che ovviamente può operare in tutta la provincia.Chiediamo con un accorato appello sia al Dipartimento dei vigili del fuoco che alle Istituzioni locali, sindaci e Prefettura in primis che vengano poste in essere tutte le misure utili possibili affinché si compiano ognuno per le proprie competenze, i massimi sforzi possibili con un reale potenziamento di uomini e non gocce nell'oceano come quella dei Capo squadra a fine estate di sole 7 unità o di 13 vigili del fuoco in autunno inoltrato”.