Vigili del fuoco, concluso il corso pratico di specializzazione per allenatori Pararowing

BRINDISI - Si è svolto oggi, domenica 28 gennaio, presso la sede del Gruppo sportivo Vvf "Carrino" di Brindisi, il corso pratico di specializzazione per allenatori Pararowing. A condurlo è stato il Dt del Gruppo sportivo Carino, Capo reparto Vvf in quiescenza Antonio Coppola.

Quest'ultimo ha operato quale formatore Pararowing abilitato dalla Fic (Federazione italiana canottaggio). Nella sua carriera, durante il quadriennio 2012-2016 è stato allenatore federale della squadra paralimpica italiana e in quel quadriennio qualificando più di qualche imbarcazione per le paralimpiadi di Rio 2016.

Il Comando Vvf di Brindisi ringrazia le società intervenute e gli atleti impegnati con l'auspicio che tale attività di collaborazione, confronto e scambio professionale migliorerà il livello tecnico degli atleti che praticano lo sport all' interno della famiglia dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui