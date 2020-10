Villa Castelli, avviati i lavori di completamento rete fognaria palazzine ex Iacp

VILLA CASTELLI - Inizio lavori di completamento rete fognaria palazzine ex Iacp (case popolari) di via Pirandello. Hanno preso il via oggi, mercoledì 7 ottobre, i lavori di completamento della rete fognaria delle palazzine ex Iacp (case popolari) di Via Pirandello a Villa Castelli.

L'autorità Idrica Pugliese ha finanziato il completamento della rete fognaria per un importo di circa 70mila. Il progetto ha lo scopo di risolvere le problematiche di sversamento liquami segnalate dal Comune.

Il problema dello sversamento dei liquami era stato già segnalato da tempo dagli abitanti del posto che questa mattina si sono visti arrivare i mezzi della ditta esecutrice dei lavori.

"Sono molto soddisfatto del servizio che, con la mia squadra di governo, stiamo rendendo alla comunità" - dichiara il sindaco Giovanni Barletta.

"Già domani mattina è prevista una riunione che ci darà risposte definitive in merito ad un finanziamento di 2 milioni di euro per il completamento della rete idrica e fognaria di altre zone della città e questo non può che essere un segnale positivo per il continuo sviluppo di Villa Castelli" - conclude il primo cittadino.