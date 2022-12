Lavori Aqp: sto al servizio idrico a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 16 dicembre 2022 nell’abitato di Villa Castelli, in particolare nelle seguenti vie e zone limitrofe: via Belvedere; via Buozzi; via Marconi; via Turati; via De Amicis; via San Giuseppe; via Abignente; via XX Settembre; via Dante, Cavalcanti; via Kennedy; via Montale; via Machiavelli; via Colombo; via Petrarca; via Santoro; via Gramsci; via Veccari; via Europa; via Elia; via Vasta; via Corbicci; via Fumarola; via Margherita di Savoia; via Matteotti; via Giovanni XXIII; via Bellini; via Principe di Piemonte; via Ercolano.

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.