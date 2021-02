Gel e mascherine per la scuola, la donazione della protezione civile

VILLA CASTELLI - Questa mattina, venerdì 12 febbraio, una delegazione della locale protezione civile formata dal presidente Adriano Bellanova dal suo vice Francesco Pratese e alcuni volontari insieme al sindaco Giovanni Barletta all’assessore alla pubblica istruzione Maria Siliberto, hanno incontrato la dirigente scolastica del comprensivo "Dante Aleghieri", Maria Grazia Rongo per la donazione di 1500 mascherine chirurgiche e due taniche di gel disinfettante. "Da anni la nostra associazione collaborare attivamente con le istruzioni locali, Comune, parrocchia e scuola - spiega il presidente Bellanova - ma in questo momento, particolarmente, difficile abbiamo sentito il dovere di fare tale gesto. Ringrazio a nome mio personale e di tutta l’associazione che rappresento la dirigente scolastica per l’accoglienza".