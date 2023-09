FASANO - “Xylella: uno statuto speciale per la piana degli ulivi monumentali: è il momento di agire” Questo il tema che vedrà confrontarsi operatori del settore, ma non solo. L’appuntamento è per il prossimo 14 settembre presso Masseria S. Angelo De Graecis (Abazia di San Lorenzo) per le 18,30. Progresso Agricolo, Legacoop, Confagricoltura, Federalberghi, 2BFasano, Copape e Agricola Montalbanese insieme per discutere, condividere e pianificare un programma a difesa degli alberi di ulivo monumentali.

“Sarà l’occasione - fanno sapere gli organizzatori - per fare il punto della situazione e per presentare ed approvare lo statuto speciale. Sono a rischio i nostri ulivi secolari e non possiamo perdere altro tempo, da qui l’idea di uno statuto speciale per l’urgenza della situazione.”

Ci saranno agricoltori, rappresentanti del mondo turistico e tecnici. Parteciperanno l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il presidente della commissione Bilancio della Regione Puglia Fabiano Amati e Salvatore Infantino, dirigente Fitosanitario Regione Puglia.

Gli agricoltori insieme ai rappresentanti del mondo turistico in quanto il dramma della Xylella non riguarda solo il mondo agricolo, ma tutto il territorio e quindi anche le strutture ricettive che operano in questo incantevole paesaggio con gli ulivi secolari.