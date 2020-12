Anziano contromano sulla superstrada: forze dell'ordine evitano il peggio

MESAGNE - Si sono vissuti momenti di tensione nella mattinata di oggi sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto: un anziano di 80 anni C.D.A. di Grottaglie, all’altezza di Mesagne, ha imboccato la superstrada contromano. Polizia locale, agenti del commissariato di polizia e carabinieri hanno evitato il peggio. Numerose segnalazioni sono giunte al centralino dei vigili urbani, due pattuglie si sono precipitate sul posto, l’auto è stata individuata all’altezza di Mesagne Ovest.

Gli agenti hanno accostato l’utilitaria tentando di far fermare il conducente per circa sei chilometri. L’inseguimento si è concluso solo quando una pattuglia è riuscita a sbarrare la strada al guidatore. Grazie alla sinergia tra vigili, carabinieri e poliziotti, non sono rimasti coinvolti altri automobilisti.

L’anziano conducente era in stato confusionale è stato portato presso gli uffici del comando in attesa dell’arrivo dei familiari. La patente, ovviamente, è stata ritirata.