Collanina strappata dal collo di un'automobilista: scippatore subito fermato

BRINDISI - Ha strappato una collanina dal collo di una donna, ma i carabinieri lo hanno intercettato nel giro di pochi minuti. E’ stato arrestato il presunto responsabile di uno scippo avvenuto nella tarda mattinata di ieri (sabato 1 agosto) in via Appia, a Brindisi. Si tratta del brindisino F.G., di 47 anni. L’uomo si è avvicinato a un’’auto in sosta, con il finestrino abbassato. In un baleno ha strappato una collanina d’oro dal collo della conducente, una brindisina di 64 anni. La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Grazie alle informazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti, i carabinieri della Sezione radiomobile del Nor della compagnia di Brindisi hanno individuato il presunto scippatore, con la refurtiva ancora addosso, poi restituita alla proprietaria. L’uomo, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di domiciliari, per il reato di furto con strappo.