Nascondeva due involucri di cocaina: arrestato un brindisino

BRINDISI –Nascondeva in casa 7 grammi di cocaina, ma ha ricevuto la visita dei carabinieri. Un brindisino di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato e subito rimesso in libertà a seguito di una perquisizione personale e domiciliare effettuata dai militari della Sezione radiomobile della compagnia di Brindisi. Le forze dell’ordine, in particolare, hanno rinvenuto due involucri di polvere bianca e la somma di 360 euro ritenuta provento di attività illecita. Il tutto è stato posto sotto sequestro.