Attiva polizza assicurativa on line falsa: scoperto e denunciato

SAN PIETRO VERNOTICO - I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico hanno denunciato per truffa un 19enne campano. In particolare, con l’utilizzo di raggiri ha indotto la vittima ad attivare una polizza assicurativa Rca online per la propria autovettura, pagando la relativa quietanza di 224 euro mediante la ricarica della postepay evolution intestata al giovane, senza ricevere il relativo certificato di assicurazione.